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Familiares y amigos buscan al niño Jonathan Sánchez en Carlos Arvelo

By Redacción Carabobo
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Jonathan Sánchez en Carlos Arvelo

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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El niño Jonathan Sánchez se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de marzo. Este salió su vivienda en el sector Pascual Molina en Güigüe. El menor de 10 años de edad salió por un helado y no ha regresado.

Este vestía una franela blanca y un short azul marino. No se sabe hasta ahora del paradero de Jonathan, una persona dijo que había visto a un menor con las mismas características en el sector de Plaza de Toros en Valencia.

Jonathan Sánchez está desaparecido

Los familiares agradecen cualquier aviso a los números: ​0412-2815024/ ​0414-4821117/ 0424-4261270.

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SourcePeriodista Heberlizeth González
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