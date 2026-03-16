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Sujeto quedó detenido por presunto robo en Valencia

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Sujeto quedó detenido por presunto robo en Valencia

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Por presunto robo en Valencia quedó detenido un sujeto, la información fue suministrada por el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público de nuestra entidad.

Funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, realizaron la detención de Wilmen Alexander Infante Carrillo (43), en la avenida Paseo Cabriales; parroquia San José, municipio Valencia, estado Carabobo, por presunto robo a mano armada.

Sujeto quedó detenido por presunto robo en Valencia

Se pudo determinar que Infante, portando un facsímil de arma de fuego, se dedicaba a someter a residentes de la parroquia San José, despojándolos de sus pertenencias. Generando zozobra en la comunidad.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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