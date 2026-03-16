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Vuelco en el municipio Tovar del estado Aragua dejó dos fallecidos

By Redacción Carabobo
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Vuelco en el municipio Tovar del estado Aragua
Foto: El Periodiquito.

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Un vuelco en el municipio Tovar del estado Aragua dejó el saldo de dos personas fallecidas. El hecho ocurrió en el sector Gabante del Medio en la parroquia San Martín de Tours de la Colonia Tovar.

El conductor del vehículo perdió el control volcando en la vía en horas de la noche. Al sitio llegaron comisiones de bomberos, Protección Civil como autoridades viales para atender la situación.

Vuelco en el municipio Tovar del estado Aragua dejó dos fallecidos

Los fallecidos quedaron identificados como José Gregorio Fernández Misle de 54 años Carlos Then Teuffel de 44 años de edad. Ambos fueron llevados al Hospital José María Benítez en La Victoria, muriendo minutos después del ingreso.

Se pudo conocer que las autoridades de tránsito del estado Aragua se encuentran en labores de investigación para determinar las causas del accidente.

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SourceEl Periodiquito
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