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Un vehículo de carga marca Renault, modelo Kangoo, de color blanco, se volteó la tarde de este lunes en el kilómetro ciento treinta y ocho de la Autopista Regional del Centro (ARC).

El incidente vial ocurrió específicamente en el sentido Maracay hacia Valencia. Se conoció que el conductor presuntamente perdió el control de la unidad impactando hacia la calle de servicio. Dos ciudadanos resultaron con traumatismos generalizados tras el fuerte impacto, siendo auxiliados de manera inmediata por funcionarios de seguridad que se encontraban desplegados en la zona.

Volteo de vehículo en la ARC Hoy

Efectivos de la Policía Municipal y Bomberos de San Joaquín se presentaron en el lugar para realizar las labores de rescate y atención prehospitalaria.

Personal de emergencia trasladó a los heridos hasta el Hospital Doctor Miguel Malpica, donde recibieron evaluación médica tras el aparatoso accidente.

Por otro lado, se pudo conocer que, durante las labores de despeje, las autoridades ejecutaron un cierre parcial de la vía. Orientando de tal manera a los usuarios para normalizar el flujo vehicular en este tramo.

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Finalmente, los organismos de seguridad exhortaron a todos los conductores a mantener la prudencia y respetar las normas viales para evitar hechos lamentables en la autopista más transitada.

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