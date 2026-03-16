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El mánager de la selección de Japón, Hirokazu Ibata, anunció su renuncia oficial al cargo tras la eliminación del conjunto nipón en los cuartos del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La decisión se produce después de que el equipo japonés, campeón defensor del torneo, cayera derrotado ocho por cinco ante la selección de Venezuela. Este resultado puso fin a la participación de Samurai Japan en el Clásico Mundial de Béisbol, representando un duro revés para la potencia más ganadora del certamen.

A pesar de contar con una plantilla repleta de talento mundial, encabezada por la estrella Shohei Ohtani, el equipo asiático no logró avanzar hacia las semifinales.

Eliminación de Japón en el Clásico 2026

Ibata comunicó su salida definitiva del banquillo nacional al término del encuentro, poniendo fin a su etapa como dirigente máximo de la selección japonesa. Expertos y aficionados destacaron el espíritu competitivo mostrado por el conjunto japonés. Cuyo comportamiento en el terreno de juego fue reconocido por su gran respeto deportivo internacional.

La eliminación de los vigentes campeones a manos de Venezuela marca un hito histórico en el torneo, para los criollos.

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