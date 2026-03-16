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Asamblea Nacional presenta lista de candidatos para el Poder Ciudadano

By Lubin Molero
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Lista de Candidatos para el Poder Ciudadano
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano presentó oficialmente la lista de candidatos para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo.

Esta acción se ejecutó cumpliendo rigurosamente lo previsto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Constitución de la República, en concordancia con la ley orgánica nacional.

El diputado Giuseppe Alessandrello, quien preside este comité evaluador, informó que el proceso de entrevistas se extendió. Esto debido a la masiva participación de profesionales interesados en estas importantes magistraturas. Según los datos suministrados por la comisión parlamentaria, el número de postulaciones recibidas superó ampliamente las cifras registradas en las últimas elecciones efectuadas.

Lista de Candidatos para el Poder Ciudadano
Foto: Cortesía

Lista de Candidatos para el Poder Ciudadano

Una vez consignada esta lista, los parlamentarios procederán a la evaluación final para designar a quienes llevarán la responsabilidad de dirigir estos organismos de control y defensa ciudadana.

El país se mantiene atento a este proceso de renovación de autoridades, el cual representa un paso estratégico para el fortalecimiento de la estructura democrática y jurídica nacional.

Lista de Candidatos para el Poder Ciudadano
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