Compartir

Boletín del tiempo hoy 18 de marzo de 2026 nos indica cielos parcialmente nublado en la mañana en gran parte del país. Teniendo al Sol como principal protagonista desde tempranas horas de la mañana. Excepto en la zona sur del país.

Venezuela* amanece cielo parcialmente nublado en buena parte de su extensión; resaltando, áreas nubladas con lluvias o lloviznas en *nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, sur de Amazonas, montañas de la Gran Caracas, este de Falcón, Andes y Zulia*.

Situación General, Se estiman algunos mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en partes de *los Andes y Lago de Maracaibo*. Sin descartar nubosidad fragmentada del tipo estratiforme con lluvias y lloviznas dispersas, principalmente en *Bolívar, Amazonas, partes de oriente, Miranda, Guárico y Apure.

Boletín del tiempo hoy 18 de marzo de 2026 en Venezuela

Altas temperaturas cercanas a los 38 y 39 grados, luego de las diez de la mañana en los estados llaneros. Guárico, Cojedes, Portuguesa además de estados del occidente. Lara además del Zulia.

Solamente en el estado Mérida se esperan 8 grados de temperatura, con nubosidad en horas de la madrugada en las zonas montañosas. En las montañas de la cordillera central se esperan temperaturas frescas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas