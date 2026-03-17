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Hay una cifra extraoficial del aumento de salario en Venezuela, el cual es uno de los temas económicos que se encuentra en tendencia. Dicha cifra se hizo viral desde el domingo en el programa Abriendo Puertas, transmitido por Venevisión.

En una entrevista hecha por la periodista Margarita Oropeza se pudo conocer mediante algunos de los panelistas invitados esta cifra. Cabe recordar que el gobierno nacional no ha hecho oficial el anuncio.

Como tampoco ha ofrecido un estimado de lo que sería un probable aumento. En el programa se habló que entre 80 y 100 dólares sería el aumento. Esto para los empleados de la administración pública.

Estos además tendría un incentivo, el cual sería estipulado de la siguiente manera: 10 % por especialidad. Como un 15 % para aquellos que hicieron una maestría. También un adicional del 20 % por doctorado.

Aumento de salario en Venezuela y la cifra extraoficial

En dicho panel del programa de Oropeza estuvieron invitados el diputado Luis Florido, el secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud Pablo Zambrano. El politólogo Reinaldo Sifuentes y el economista Luis Crespo.

Mientras que los bonos quedarían de la siguiente manera: Trabajadores activos de la administración pública: $ 150 a la tasa del Banco Central de Venezuela. Jubilados: $ 133. Pensionados: $ 58.

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