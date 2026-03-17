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La selección de Venezuela va por el título en el Clásico Mundial de Beisbol esta noche ante Estados Unidos. El elenco nacional dejó en el camino al combinado de Italia en un épico encuentro la noche del lunes.

Hoy 17 de marzo, los criollos bajo el mando del mánager Omar López estarán buscando hacer historia y ganar este campeonato. Venezuela ha estado luchando desde el primer encuentro ante Países Bajos.

Dejó en el camino al actual campeón, Japón y anoche a los italianos, y hoy va con todo ante Estados Unidos. Los norteamericanos han mostrado pitcheo y ofensiva también en este torneo, y eliminaron a República Dominicana.

Los venezolanos por su parte buscan alzar el trofeo de campeón luego de derrotar a Estados Unidos. De esa manera se estaría alzando con la edición 2026, con un equipo de mucha ofensiva como de pitcheo.

Venezuela va por el título en el Clásico Mundial de Beisbol, ¿dónde verlo?

Los canales como Venevisión y Televen estarán transmitiendo el encuentro, como lo harán también los canales IVC y ByM Sport. Las antesalas empezarán desde las siete de la noche en estos canales.

Varias emisoras de radio estarán con transmisiones en vivo del partido de Venezuela y Estados Unidos. Como aquellas plataformas digitales las cuales están autorizadas a llevar loa Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol.

Éxito en sintonía

Los canales deportivos nacionales han tenido alta sintonía con la transmisión del clásico de beisbol. Tanto las plantas televisoras nacionales en señal abierta como las de transmisión por cable.

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