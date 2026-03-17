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El Team Béisbol Venezuela selló su pasaporte a la Gran Final del Clásico Mundial contra USA, tras remontar y someter a Italia cuatro por dos en Miami hoy.

La artillería criolla despertó en el cuarto tramo con un estacazo descomunal de Eugenio Suárez, quien la mandó a volar para iniciar la rebelión venezolana. El antesalista conectó un tablazo de trescientos ochenta y seis pies que devolvió la esperanza a toda la fanaticada presente en el estadio y en el país.

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El séptimo inning fue la sentencia definitiva cuando Jackson Chourio y Ronald Acuña Jr. prendieron la mecha para darle la vuelta a la pizarra. La ofensiva nacional se combinó para fabricar un rally de tres anotaciones que dejó frío al conjunto europeo. Andrés Giménez puso el empate y luego Luis Arráez, junto a Maikel García, remolcaron las carreras que pusieron a celebrar a todo el territorio nacional.

Venezuela a la final contra USA

Ahora el equipo nacional se prepara para el choque de trenes contra Estados Unidos. Donde se jugarán el honor y el título mundial absoluto el día de mañana. La expectativa es total, pues Venezuela llega lejos y con la moral por las nubes para enfrentar a la poderosa maquinaria estadounidense en la gran final.

La victoria ante Italia no solo representa un avance deportivo, sino un golpe histórico al béisbol venezolano. El manager y sus jugadores han demostrado una unión inquebrantable, superando la adversidad temprana de las dos carreras permitidas.

Venezuela buscará consagrarse como el mejor equipo de pelota, dónde por primera vez, los criollos estarán en la gran final.

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