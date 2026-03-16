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Mbappé y Bellingham regresan a la convocatoria del Real Madrid ante el City

By Lubin Molero
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Mbappé en la Convocatoria del Real Madrid
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron incluidos en la convocatoria oficial del Real Madrid para enfrentar al Manchester City en la Liga de Campeones.

El delantero francés no veía acción desde el pasado veintiuno de febrero debido a una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas actualmente. Por su parte, el mediocampista inglés Jude Bellingham superó una dolencia en el muslo que lo mantuvo de baja competitiva desde inicios del mes pasado hoy.

Ambos jugadores se perdieron el encuentro de ida en el que el conjunto merengue logró una sólida victoria de tres por cero sobre el equipo inglés.

Mbappé en la Convocatoria del Real Madrid

El entrenador Álvaro Arbeloa definirá tras los entrenamientos si ambas figuras están en condiciones físicas óptimas para formar parte del once titular.

La presencia de estos astros mundiales en la expedición de veintiséis convocados refuerza las aspiraciones del Madrid para avanzar definitivamente hacia la siguiente ronda del torneo.

 

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Los aficionados esperan con ansias ver nuevamente la dupla ofensiva en acción para sentenciar una eliminatoria que parece favorecer ampliamente al máximo campeón de Europa.

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