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En Cabimas, estado Zulia, fue detenida por funcionarios del CICPC, la joven Davimar Karine Quero Duno, por el presunto intento de homicidio en grado de frustración contra un niño. El procedimiento se llevó a cabo en el sector El Lucero, luego de que la mujer de dieciocho años, arremetiera violentamente contra el pequeño de seis años.

Según las investigaciones, Quero, sostuvo una fuerte discusión con su pareja y, al quedarse sola con el menor, intentó estrangularlo brutalmente dentro de la vivienda. El niño logró defenderse mordiendo a la agresora, lo que le permitió zafarse y pedir auxilio inmediato a una de sus hermanas que llegaba a la residencia.

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Detenida joven en Cabimas Estado Zulia

Tras conocerse el hecho, los familiares formularon la denuncia ante la Delegación Municipal, permitiendo la captura en flagrancia de la señalada por las autoridades policiales de justicia.

La detenida quedó bajo la orden directa del Ministerio Público del estado Zulia. Organismo que se encargará de las sanciones penales correspondientes por este grave suceso.

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