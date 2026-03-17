Compartir

El cantante Christian Nodal confirmó que interpuso una demanda contra su expareja Cazzu con el único objetivo de poder regular las visitas programadas a su hija.

Nodal aclaró que no busca ningún pleito legal, sino establecer un acuerdo oficial sobre la manutención económica y definir las fechas de convivencia establecidas para compartir con Inti.

El proceso legal también busca que la menor no sea tan expuesta en las redes sociales de su madre. Reservando su imagen para cuando ella decida su futuro profesional.

Nodal demanda Cazzu por Visitas

La demanda ya fue aceptada en México y está en proceso de llegar a Argentina. Lugar, donde la artista será notificada próximamente para iniciar la regulación de los tiempos compartidos.

El intérprete de música regional aseguró que brindará todo su apoyo a la niña si decide dedicarse al medio artístico, pero solo cuando ella cumpla la mayoría de edad.

Finalmente, el cantante destacó que esta acción legal es meramente para organizar las visitas. Asegurando así, que el crecimiento de su hija ocurra bajo acuerdos establecidos por ambas partes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Asamblea Nacional presenta lista de candidatos para el Poder Ciudadano