La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo con el Ministerio de Educación para asegurar la calidad formativa de la juventud.
Durante el encuentro, la alta funcionaria afirmó que se está trabajando intensamente para que la educación de los niños y niñas esté plenamente garantizada.
Además, Rodríguez, recordó el legado del Libertador Simón Bolívar. Destacando que la República descansa en la educación y que allí reside el destino de Venezuela como una nación soberana.
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Así mismo, hizo un llamado a toda la sociedad venezolana para enfocarse en la cultura del trabajo con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la patria libre.
Rodríguez enunció que el Programa por la Paz y la Convivencia tiene como principio rector escuchar a todos los sectores de la nación sin distinción alguna de clase.
Finalmente, enfatizó que fortalecer el sistema educativo es la única vía para garantizar que Venezuela se mantenga como una república independiente, libre y totalmente soberana ante cualquier desafío.
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