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Falleció Matt Clark, legendario actor de “Volver al futuro III”

By Lubin Molero
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Murió actor de Volver al Futuro
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El veterano actor de Volver al Futuro, Matt Clark, murió el pasado domingo en Austin, Texas. Clark, tenía ochenta y nueve años, y dejó este mundo tras sufrir complicaciones por una cirugía de columna.

La noticia fue confirmada por sus familiares a medios especializados, resaltando la prolífica carrera de un intérprete que acumuló más de ciento veinte producciones exitosas.

Matt Clark

Clark sirvió en el Ejército antes de formarse profesionalmente en Nueva York, consolidando una trayectoria donde destacó especialmente dentro del género cinematográfico conocido como western.

Entre sus trabajos más emblemáticos figuran participaciones en clásicos como «The Outlaw Josey Wales» y la exitosa película comercial «Volver al futuro III» durante su carrera.

Murió actor de Volver al Futuro

También tuvo una destacada presencia en televisión en series icónicas como «Bonanza» y «Dynasty«. Además de incursionar como director en el año 1998.

Directores y colegas elogiaron su gran profesionalismo, definiéndolo como un intérprete genuino que ayudó a moldear la época dorada de Hollywood.

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