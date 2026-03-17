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El misterioso asesinato del Catire Henry en el estado Táchira sigue siendo uno de los casos que se volvió un Cangrejo para los investigadores. Era el año 1987, Henry Alcedo Escalante tenía 16 años de edad.

Este para esos años era estudiante, músico y conocido por hacer de todo, por eso era llamado “todero”. Henry era una persona sana, vendía perros calientes, tocaba en un grupo musical y era apreciado por mucha gente. Buscaba conseguir dinero para ayudar a la familia.

Fue allí donde radicaron las averiguaciones de aquel caso, en octubre de 1987 encontraron el cadáver completamente desnudo y con los genitales cercenados. Henry fue localizado una semana después en uno de los bosques de Táriba. Lo habían reportado como “desaparecido”.

Una persona estaba buscando una res cuando encontró el cadáver, enseguida los investigadores recolectaron pruebas e hicieron el levantamiento. Sus manos estaban atadas con cable de teléfono.

Enseguida se hicieron fotos del cuerpo sin vida, los familiares y amigos se hacían la pregunta… ¿por qué tanta maldad contra el muchacho de 16 años?. Sobre todo el haberlo encontrado sin ropa y con los genitales cortados llevaba a una pista.

El misterioso asesinato del Catire Henry en el estado Táchira

No fue un camino fácil, ya que la antigua Policía Técnica Judicial tenía que resolver aquel crimen. No fue hasta 1989 cuando encuentran a una pareja, donde este tenía cables de teléfono y lo señalan del hecho.

Estos estaban señalados de aquel abominable crimen, decían que el hombre pudo asesinar al muchacho por ser amante de su mujer. El hombre quedó detenido como la mujer pero fueron puestos en libertad.

La falta de pruebas hacía que la pareja dijera que no tenían nada que ver en el caso. Desde allí el caso de Henry sigue siendo uno de los que no se ha podido resolver en su totalidad. Aún y a pesar de los años el caso sigue siendo uno de los más sonados del país.

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