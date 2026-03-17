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Seguro te has preguntado ¿en cuánto tiempo el café quita el sueño?, aquí te tenemos esta respuesta. Como es conocido el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. De hecho en este momento seguro se están sirviendo millones de tazas.

El café tarda unos 15-30 minutos en hacer efecto para quitar el sueño, pero su impacto en el descanso puede durar de 6 a 12 horas. Después de consumirlo debido a su vida media en el cuerpo.

Para asegurar un buen sueño, se recomienda evitar la cafeína al menos 6 horas antes de dormir. Ya que esto puede afectar el sueño, recomiendan siempre una taza antes de trabajar como de manejar.

¿En cuánto tiempo el café quita el sueño?

Detalles clave sobre la cafeína y el sueño:

Efecto máximo: La cafeína alcanza su pico en el organismo unos 30 a 40 minutos después de la ingesta.

Tiempo de eliminación: La vida media de la cafeína es de unas 5 a 6 horas. Esto significa que tras 6 horas, todavía queda la mitad de la cafeína en tu cuerpo.

Regla de oro: Lo ideal es consumir la última taza de café antes de las 16:00 o al menos 6 a 8 horas antes de acostarse.

Sensibilidad: Para personas sensibles, los efectos pueden durar incluso 12 horas, afectando la fase de sueño profundo.

Factores que influyen:

Metabolizadores lentos: Pueden sentir los efectos del café durante 8 a 12 horas.

Anticonceptivos orales: Suelen procesar la cafeína más lentamente.

Fumadores: Suelen procesar la cafeína más rápido.

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