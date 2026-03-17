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El estado del tiempo hoy 17 de marzo en Venezuela destaca nubosidad en algunos estados del país en horas de la mañana. Despejado en algunas zonas de la región central, en los estados Aragua, Carabobo como en Miranda.

Venezuela amanecen condiciones meteorológicas estables, con cielo de parcial a despejado en buen parte de su extensión; no obstante, se aprecian mantos nubosos con posibles lluvias o lloviznas en áreas al *norte de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, sur de Amazonas, oeste de Apure y Barinas, La Guaira, Táchira y sur del lago de Maracaibo*.

Situación General, prevalecerá cielo con nubosidad de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional. Aun así, se espera el desarrollo de mantos nubosos de tipo estratiforme, acompañados de lluvias o lloviznas dispersas en *Delta Amacuro y Amazonas.

Estado del tiempo hoy 17 de marzo de 2026

Zona costera del país con nubosidad en la mañana, especialmente en el litoral central como en el occidental. Además de nubes en la región insular del país, se espera por el sol radiante en la mañana.

El calor nuevamente se sentirá en el país, especialmente en las regiones, centrales, orientales y occidentales. Nubosidad con lluvias en las zonas andinas en los estados Trujillo, Mérida y Táchira.

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En el estado Mérida, se esperan ocho grados en las zonas montañosas y en horas de la madrugada. Zonas de montaña del centro del país, con agradable clima en horas de la mañana.

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