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Un pan dulce de leche es uno de los postres más famosos y de los cuales gusta mucho a toda la familia. Si te gusta hacer pan esta es una de las recetas más sencillas que puedes hacer. Y que puedes preparar en un tiempo libre.

Pan dulce de leche, ingredientes

500 gramos de harina de trigo

250 ml de leche

100 gramos de azúcar

75 gramos de mantequilla (a temperatura ambiente)

1 huevo

25 gramos de levadura fresca (o 7 gramos de levadura seca)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

Si usas levadura fresca, disuélvela en un poco de leche tibia (no caliente) junto con una cucharadita de azúcar y deja reposar unos 10-15 minutos hasta que esté espumosa. Si usas levadura seca, mezcla directamente con la harina.

En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar y la sal. Haz un hueco en el centro de la mezcla de harina y añade la leche, el huevo, la mantequilla (en pequeños trozos) y la esencia de vainilla. Si usaste levadura fresca, añádela también en este paso.

Mezcla todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Amasa durante unos 10-15 minutos, hasta que la masa esté suave y elástica. Puedes hacerlo a mano o con una amasadora.

Forma una bola con la masa, colócala en un bol ligeramente engrasado y cúbrela con un paño húmedo. Deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1-2 horas, o hasta que la masa haya duplicado su tamaño.

Desinfla la masa y divídela en porciones (puedes hacer un pan grande o varios pequeños). Forma bolas o cilindros con cada porción. Y colócalos en una bandeja de horno forrada con papel pergamino.

Cubre los panes con un paño húmedo y deja reposar nuevamente en un lugar cálido durante unos 45 minutos, o hasta que hayan aumentado de tamaño. Precalienta el horno a 180°C (350°F). Pincela los panes con un poco de leche o huevo batido para darles un acabado brillante.

Hornea durante 20-25 minutos, o hasta que los panes estén dorados y suenen huecos al golpearlos ligeramente en la base. Deja enfriar los panes sobre una rejilla antes de servir.

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