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Para mantener el piso del baño reluciente, utiliza una mezcla de agua tibia con vinagre blanco o suavizante de ropa, lo que elimina manchas, sarro y aporta brillo. Es crucial barrer con mopa de microfibra para atrapar polvo y trapear con un paño limpio para evitar opacidad.

Para un acabado final, seque con un paño seco para un brillo extra. El truco del suavizante (Brillo intenso): Añade 5 cucharadas de suavizante de ropa en un balde con 5 litros de agua. Trapea el piso y repite el proceso para retirar el exceso, dejando secar para un acabado brillante y perfumado.

Limpieza con vinagre y bicarbonato (Desinfección): Mezcla una taza de vinagre blanco con agua caliente para desinfectar y eliminar el sarro. Para manchas difíciles, aplica una pasta de bicarbonato y agua, déjala actuar por una hora antes de tallar y limpiar.

Limpieza de juntas y manchas: Usa una mezcla de vinagre, jabón para platos, agua y un toque de pasta dental para frotar las juntas con un cepillo.

Mantenimiento Diario: Usa un limpiador multiusos y pasa un trapo seco inmediatamente después de ducharte para evitar manchas de agua dura y residuos de jabón.

Mantener el piso del baño reluciente

Consejos Clave:

Evita productos abrasivos: No uses químicos fuertes que rayen o vuelvan opaco el piso.

Microfibra: Utiliza mopas de microfibra en lugar de escobas tradicionales para evitar levantar polvo y limpiar mejor la suciedad.

Limpieza por partes: En baños grandes, limpia por secciones para evitar que el jabón se seque antes de enjuagar.

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