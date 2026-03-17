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Desmintieron el hallazgo del niño desaparecido de Güigüe, los bomberos de Carlos Arvelo y la PNB de ese municipio de Carabobo. Esto luego que se recibiera una llamada donde se informó que el niño había sido visto en la represa situada en el Sector San Juan de Dios, Abadía Benedictina San José, de la Parroquia Güigüe.

Funcionarios bomberiles como de la Policía Nacional Bolivariana enseguida fueron a la represa pero desmintieron que el menor desaparecido desde el pasado 12 de marzo estuviera allí. Las comisiones estuvieron inspeccionando el espacio.

​“La movilización se activó de forma inmediata tras un aviso telefónico que ubicaba al escolar en las cercanías de la represa situada en el Sector San Juan de Dios; Abadía Benedictina San José, de la Parroquia Güigüe”, dijeron los bomberos.

Niño desaparecido de Güigüe

Equipos de rescate implementaron un plan de trabajo técnico que incluyó:

1) ​Inspección minuciosa del cuerpo de agua (represa).

2)​ Rastreo terrestre en zonas adyacentes y caminos rurales.

3) ​Entrevistas a residentes de la zona para validar la información recibida.

Indicaron los bomberos que pese a los esfuerzos hechos en la búsqueda no se encontraron indicios como tampoco rastros del niño Jonathan Sánchez. Sánchez quien vive con su abuela había salido el 12 de marzo de su casa por un helado y no regresó.

“​Se destaca que durante el desarrollo de estas labores no se contó con la presencia de familiares en el lugar”; dijeron los bomberos. La búsqueda del menor sigue en los municipios de Carabobo.

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