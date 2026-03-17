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Un terremoto de magnitud 6 sacudió a Cuba hoy martes 17 de marzo de 2026. En horas de la madrugada reportaron el fuerte sismo que tuvo el epicentro cerca de Guantanamo con una profundidad sobre los 15 kilómetros.

El temblor se sintió en varias zonas del país, entre ellas Holguín, Santiago de Cuba entre otras zonas de la isla. Hasta ahora las autoridades no han reportado personas lesionadas como daños a viviendas o vialidad.

Terremoto de magnitud 6 sacudió a Cuba

Los habitantes de algunas áreas de Cuba salieron de sus casas por precaución luego del temblor. Las autoridades mantienen vigilancia sobre algunas áreas de Santiago de Cuba como de otras ciudades.

Personal de emergencia de la isla se mantiene en alerta ante réplicas del temblor luego de esta madrugada. En la actualidad, Cuba vive un problema fuerte con la electricidad.

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