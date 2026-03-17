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Un hombre es buscado en Carabobo por el presunto abuso y embarazo de su hija adolescente en Los Guayos. Las autoridades de nuestra entidad están en la búsqueda de Jesús Ariza Leal de 33 años de edad.

El sujeto está señalado del hecho, cometido en el urbanismo popular Alí Primera en el municipio Los Guayos. Ariza se fugó del lugar luego que lo denunciaran ante las autoridades competentes.

Hombre es buscado en Carabobo por presunto abuso en Los Guayos

La madre de la menor decidió colocar la denuncia ante las autoridades. Ariza, quien es el padre de la menor de edad habría embarazado a su hija. El caso ha causado conmoción en el municipio Los Guayos. Los habitantes de Alí Primera esperan por la captura del sujeto.

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