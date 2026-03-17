PortadaRegionesCarabobo

Por presunto abuso y embarazo a su hija adolescente un hombre es buscado en Carabobo

By Redacción Noticias24Carabobo
0
117
Hombre es buscado en Carabobo
Foto: Referencial.

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre es buscado en Carabobo por el presunto abuso y embarazo de su hija adolescente en Los Guayos. Las autoridades de nuestra entidad están en la búsqueda de Jesús Ariza Leal de 33 años de edad.

El sujeto está señalado del hecho, cometido en el urbanismo popular Alí Primera en el municipio Los Guayos. Ariza se fugó del lugar luego que lo denunciaran ante las autoridades competentes.

Hombre es buscado en Carabobo por presunto abuso en Los Guayos

La madre de la menor decidió colocar la denuncia ante las autoridades. Ariza, quien es el padre de la menor de edad habría embarazado a su hija. El caso ha causado conmoción en el municipio Los Guayos. Los habitantes de Alí Primera esperan por la captura del sujeto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Familiares y amigos buscan al niño Jonathan Sánchez en Carlos Arvelo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Sourcediario La Calle
Artículo anterior
Aumento de salario en Venezuela y la cifra extraoficial
Artículo siguiente
Aumento del pasaje en el país y la cifra que aprueba el ministerio de transporte
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes