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El aumento del pasaje en el país sigue siendo un tema en tendencia, hoy se cumple el segundo día de paro de transporte en Caracas y otras ciudades. Aníbal Coronado, ministro de transporte dijo que se movilizaron unidades del Sittsa en la capital.

Desde hoy martes algunos transportistas están cobrando la tarifa de 100 bolívares. Resaltó el minsitro que fue un intento de “sabotaje” lo hecho por algunos transportistas con el paro de autobuses. Y que lograron brindar apoyo a las personas que se tenían que movilizar en la ciudad capital.

«Por ahí intentaron sabotear, boicotear, apenas unas pocas líneas de transporte aquí en la ciudad de Caracas. Cumpliendo instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, salimos a la batalla. Se destinaron todas las unidades de transporte de Metrobuses, Sitssa, compañeros de los jeeps, de la policía de Caracas y tránsito para minimizar lo que ellos quisieron ocasionar el día de hoy», dijo Coronado.

Aumento del pasaje en el país y la cifra que aprueba el ministerio de transporte

El ministerio de transporte que dirige Coronado dijeron los transportistas que solo están aprobando 100 de los 130 y 120 que están exigiendo ellos. Es por ello que esperan que el aumento sea aprobado.

Coronado no habló del aumento del pasaje en el país, solamente del plan ejecutado en Caracas sobre el transporte. En el resto del país los transportistas esperan que el aumento a 130 bolívares sea aprobado.

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«La información que nos dieron es que el ministro aprueba Bs 100. Estudiantes y tercera edad Bs 50; fines de semana Bs 120, y que nosotros mismos hagamos un papelito y lo peguemos en nuestras unidades, no podemos aceptar eso», dijo Nelson Vivas secretario ejecutivo del Bloque Suroeste de Caracas.

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