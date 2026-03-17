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Sudeban anunció Feriado Bancario esta semana

By Danny Valdiviezo
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Sudeban anunció Feriado Bancario esta semana
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Danny Valdiviezo
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Sudeban anunció Feriado Bancario esta semana, por el día de San José este jueves las agencias no abrirán en su horario habitual. Así lo hizo saber la Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario en las últimas horas.

Taquillas y agencias estarán cerradas el día jueves, solamente algunas agencias estarán funcionando en centros comerciales. El día viernes las agencias estarán trabajando con total normalidad en el horario habitual.

Sudeban anunció Feriado Bancario esta semana

En el mes de marzo, el calendario de feriados bancarios tendrán un solo día y será este jueves. Mientras que el próximo será en abril, el Jueves y Viernes Santo en la semana Mayor cuando no abrirán.

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