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Alias Ramoncito cayó en una intervención legal al sur de Valencia

By Redacción Carabobo
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Foto: Policía de Carabobo.

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Alias Ramocito cayó en una intervención legal al sur de Valencia, hecha por funcionarios de la Policía de Carabobo. Los uniformados realizaron un despliegue en el Barrio José Leonardo Chirino, parroquia Miguel Peña, donde se originó una intervención legal con contacto armado.

Durante el procedimiento, resultó neutralizado un sujeto identificado como Ramón de Jesús Bolívar Pérez. Presunto integrante del GEDO El Tigre de la Mirandita, quien mantenía azotada a la comunidad.

Alias Ramoncito cayó en una intervención legal al sur de Valencia

El sujeto se encontraba solicitado por diversos delitos, entre ellos hurto de equipos eléctricos, robo de vehículo y tráfico ilícito de materiales estratégicos. En el lugar se incautó: Un arma de fuego tipo revólver calibre .38 y una motocicleta marca Empire Keeway, modelo Horse EK.

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La actuación fue notificada al Ministerio Público y se contó con el apoyo de diversas unidades de refuerzo y brigada motorizada, garantizando la seguridad de los habitantes de la zona. Indicó la policía del estado Carabobo.

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SourcePolicía de Carabobo
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