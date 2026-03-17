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Pantallas gigantes en Carabobo para la final del Clásico y lo que dijo Lacava

By Danny Valdiviezo
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Pantallas gigantes en Carabobo para la final del Clásico y lo que dijo Lacava
El carabobeño Eduardo Rodríguez hoy ante Estados Unidos.

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Danny Valdiviezo
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Las pantallas gigantes en Carabobo estarán hoy para ver la Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol entre Estados Unidos y Venezuela. El gobernador del estado Carabobo dijo que habrá algunas de estas en varios municipios.

Anoche muchas personas asistieron para ver el encuentro contra Italia, es por ello que el mandatario regional indicó algunos puntos donde estarán. Esto en distintos municipios de nuestra entidad.

 

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Desde las siete de la noche estarán estas pantallas activadas con la emoción del encuentro de beisbol. Indicó que habrá pantallas en la Plaza de Las Esculturas, plaza Bolívar de Miguel Peña al sur de la ciudad.

Como en la Plaza Santa Rosa y en el complejo deportivo en La Isabelica. Puerto Cabello, Los Guayos, Guacara, entre otros municipios. Resaltó Lacava que es la final esperada entre ambas selecciones.

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SourceRafael Lacava
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