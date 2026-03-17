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Asdrúbal Chávez fue ratificado hoy como el nuevo presidente de Citgo Petroleum. La estatal petrolera venezolana PDVSA hizo el anuncio. Chávez estuvo al frente del Ministerio del Petróleo venezolano como de la minería entre 2014 y 2015.

De igual modo, fue presidente de PDVSA por tres años, desde 2020 a 2023. El nombramiento lo realizó esta semana la Junta Directiva de la estatal petrolera venezolana, según un documento visto por la agencia de noticias internacional Reuters.

PDVSA ratifica a Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo

En el año 2018, Chávez luego que Estados Unidos impuso sanciones al país, no pudo obtener la visa para poder dirigir Citgo en 2018. Tanto Asdrúbal Chávez como su equipo deben esperar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dé la autorización para que se hagan cargo de la refinería venezolana en EEUU, dijo Banca y Negocios.

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