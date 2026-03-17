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El precio del dólar BCV hoy 17 de marzo de 2026 nos indica que la divisa se encuentra cerca de los 450 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 448,36 bolívares y el euro en 574,97 bolívares.

Para este miércoles el valor del dólar estará en 451,50 bolívares y el euro en 520,64 bolívares.

La onza de oro sigue su andar en alza y hoy se ubica en 5.178 dólares, este indicador ha estado en mucho movimiento en los últimos días. El gramo oscila en la actualidad en un precio de 167,56 dólares.

El barril de petróleo debido al conflicto en el Medio Oriente se encuentra en un precio de 103,57 dólares. Este ha estado en alza, se mantiene sobre los 100 dólares, incluso ha llegado a estar sobre los 107 dólares.

En un monto de 74.221,58 dólares se encuentra el precio del bitcoin hoy. Este indicador ha estado en repunte luego de estar sobre los 63 mil dólares, veremos como se comporta esta semana, parece ir en recuperación.

Dólar BCV hoy 17 de marzo de 2026, Empresarios petroleros plantean a Pdvsa aplicar plan para incrementar producción gasífera en Monagas

Eduardo Rivas, director de la Cámara Petrolera de Monagas, informó que el gremio solicitó a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) el desarrollo de un plan para incrementar la producción de gas natural en la entidad, dijo Banca y Negocios.

Rivas apuntó que la implementación de un plan impulsaría la inversión internacional. «Que se aboque Pdvsa en buscar a los inversionistas necesarios para poder controlar y vender el gas que tanto hace falta. Eso sería un gran paso», dijo.

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De igual forma, el representante gremial planteó iniciar exploraciones en distintas zonas de la entidad para la obtención de crudo liviano, el cual podría ser ligado con el petróleo pesado y facilitar su comercialización.

Subrayó que esto generaría gran cantidad de puestos de empleo y mejorarían los servicios básicos, indica un reporte de Unión Radio.

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