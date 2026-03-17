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Un hombre que cayó de una altura de 250 metros en la Autopista Caracas La Guaira fue rescatado con vida. El hecho ocurrió hoy martes 17 de marzo de 2026 en el viaducto número 1 de la referida arteria vial.

Indicó el coronel Pablo Palacios que fue rescatado con vida una persona adulta de sexo masculino. Quién después de caer de una altura, 250 metros aproximadamente, resultó con múltiples lesiones traumáticas.

Rescatan con vida a un hombre que cayó de una altura de 250 metros en la ACLG

Para el momento las unidades de Rescaté del Cuerpo de Bomberos de Caracas, realizaron las maniobras necesarias para su extracción. El sujeto enseguida fue llevado por los funcionarios bomberiles a un centro de salud.

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