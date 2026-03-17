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Reportaron fuerte oleaje en Gañango, Puerto Cabello (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Fuerte oleaje en Gañango, Puerto Cabello
Foto: 100x100Noticias.

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Danny Valdiviezo
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Fuerte oleaje en Gañango fue reportado hoy martes 17 de marzo de 2026. El mar estuvo picado lo que provocó que los lancheros tuvieran que movilizar las embarcaciones a zonas seguras.

Mientras el tiempo estuvo nublado con lluvias en la zona el mar estaba completamente turbio en esa zona de Puerto Cabello. Las olas estuvieron altas luego de las siete de la mañana, mientras reportaron fuerte brisa.

Fuerte oleaje en  Gañango, Puerto Cabello

Los pescadores de la zona como los que movilizan personas a Isla Larga no pudieron salir debido al oleaje como al viento. No se reportaron hasta ahora personas lesionadas en este sector del litoral carabobeño.

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