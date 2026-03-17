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Implantes subdérmicos en Ciudad Chávez. Con el objetivo de garantizar un sistema de atención integral a la población femenina en la región, más de 250 mujeres fueron beneficiadas con la colocación gratuita de implantes subdérmicos en Valencia.

En una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Wilgemar Fonseca, coordinadora de la Unidad de Atención a la Mujer Hugo Chávez, señaló que esta actividad se realizó de forma simultánea en los municipios Juan José Mora. Libertador, Puerto Cabello y San Joaquín, lo que permite a la población femenina utilizar métodos anticonceptivos hormonales con el control médico adecuado.

Implantes subdérmicos en Ciudad Chávez

“Estamos desplegados en las unidades rosas de nuestro estado atendiendo de forma oportuna a nuestras mujeres. Donde con este tipo de jornadas pueden conocer sobre la protección efectiva para evitar embarazos no deseados y prevenir enfermedades de transmisión sexual, y así mejorar de forma considerable su calidad de vida”, expresó.

Asimismo, destacó que la participación conjunta de diversas instituciones como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías (UCS) y la Misión Barrio Adentro de la mano con las comunidades.

Facilita la atención directa y oportuna a las féminas de las diferentes localidades, en cumplimiento con las directrices establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Pacientes resaltaron buena atención

Por otro lado, Tania Daza, paciente beneficiada con esta jornada, resaltó la buena atención ofrecida por el personal sanitario. Quienes explicaron con detenimiento los beneficios e indicaciones para el correcto efecto de este implante.

«Muy agradecida con esta jornada, me atendieron de una manera extraordinaria y explicaron bien sobre el cuidado que debo seguir para prevenir un embarazo, me siento muy contenta», comentó.

De igual manera, instó a la población femenina a participar en estas jornadas, ya que podrán ser atendidas de forma gratuita y aprender mucho más sobre los diversos métodos anticonceptivos.

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