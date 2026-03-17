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Fueron capturadas en Valencia cuatro personas que estaban solicitadas por las autoridades. La información fue dada a conocer por la Policía Municipal de la capital carabobeña hoy martes 17 de marzo de 2026.

Cuatro hombres fueron aprehendidos por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia tras arrojar orden de aprehensión. Mediante operativos preventivos realizados en diversos sectores de la ciudad.

Esto como parte del fortalecimiento de la presencia policial en los diferentes Cuadrantes de Paz. Los operativos se vienen realizando de manera constante en distintos puntos de la ciudad dijo el cuerpo de seguridad.

Capturadas en Valencia cuatro personas solicitadas

Al ser verificados por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron solicitud por estafa simple, violencia de género. Posesión ilícita de municiones y resistencia a la autoridad y robo agravado, Además tenían registros policiales por otros delitos.

En los cuatro puntos cardinales de la ciudad como en los más concurridos se vienen realizando dichos operativos. Esto en la avenida Cedeño, Constitución, Lara, Lara con Ferias, Plaza de Toros y Puente Santa Rosa.

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