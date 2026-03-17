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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij, tras un reciente ataque militar. La confirmación surge luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel informaran sobre un ataque selectivo realizado por su Fuerza Aérea en la ciudad de Teherán.

Este operativo militar acabó con la vida del alto mando iraní, según detalló el comunicado oficial difundido por medios internacionales sobre este suceso.

Irán anunció muerte de Gholamreza Soleimani

En el texto oficial, se advierte que los combatientes del Basij nunca abandonarán la búsqueda de venganza por el líder caído y los diversos miembros del pueblo. La institución militar iraní calificó al comandante como un líder mártir dentro de su estructura.

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