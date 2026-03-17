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Detenidos un hombre y una mujer por tráfico de presunta droga en San Diego

By Lubin Molero
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Tráfico de droga en San Diego
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios de la Policía Municipal de San Diego efectuaron la captura de dos ciudadanos por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas.

El procedimiento se llevó a cabo tras labores de vigilancia en la zona, donde los uniformados lograron interceptar a los sospechosos durante una revisión de rigor. Durante la inspección técnica, se les incautaron doce envoltorios de regular tamaño, con un peso bruto de  6.169 kilogramos de presunta droga.

Las autoridades presumen que la sustancia incautada se trate de la especie Cannabis sativa (Marihuana). Hallazgo que motivó la inmediata detención de ambos ciudadanos involucrados en San Diego.

Tráfico de droga en San Diego

Ambos sujetos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades penales.

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