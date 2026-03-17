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El próximo jueves 19 de marzo, desde las 11:00 am hasta las 1:00 pm se realizará el ejercicio internacional de simulacro de Tsunami Caribe Wave 2026 en todas las costas venezolanas y en más de 40 países de la región.

El Caribe Wave es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (COI-Unesco).

Se realiza en marzo de cada año con el fin de sensibilizar sobre las amenazas de tsunamis en el Caribe, en el cual práctica y evalúa los medios de transmisión y difusión de los mensajes de alerta en los puntos focales, además de aplicar los protocolos de respuesta de los organismos encargados de la gestión de emergencia a escala municipal, estadal y nacional.

En esta oportunidad el escenario seleccionado por Venezuela, es un evento generado por la erupción de un volcán submarino Kick ‘em Jenny, localizado al norte de la isla de Granada.

Las actividades de este ejercicio se llevarán a cabo en las costas de Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Anzoátegui y Delta Amacuro, por lo que alertamos a la población sobre este evento que servirá como ejercicio práctico para el momento que la amenaza sea real.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), fortalecerá el trabajo en equipo como integrante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), dará los detalles del ejercicio y las instrucciones a los escalones estadales y municipales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.

El puesto de comando principal estará en las instalaciones de Funvisis del municipio Sucre, Miranda, donde se proveerá toda la información científica y técnica necesaria a través de reportes con la cronología de la actuación.

Iniciando con una posible alerta de tsunami para el país, lo que dará a paso a la activación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para hacer ejercicios de evacuación de personas, tener el tiempo estimado de arribo y altura de la ola y posteriormente informar sobre los daños y estados afectados.

Venezuela es un país sísmico por lo que Funvisis continúa difundiendo toda su programación de alfabetización sismológica a través de sus redes sociales para que contribuyan con la realidad sismológica nacional.

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