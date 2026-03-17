Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes, frente a la estación de servicio Prebo, en Valencia. Se trató de una colisión de vehículos en la zona norte de la capital carabobeña.
El incidente ocurrió aproximadamente a las tres de la tarde, específicamente en la intersección diagonal a la estación de servicio de Prebo, involucrando una motocicleta.
Tras el impacto, los organismos de seguridad y servicios de emergencia presentes en el sitio confirmaron que no hubo personas lesionadas durante este evento vial actualmente.
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Accidente de tránsito en Prebo Valencia
Efectivos de tránsito terrestre se desplegaron en el lugar para realizar el levantamiento del accidente y restablecer el flujo vehicular en la importante arteria vial. La zona presentó una retención moderada durante las labores de despeje, mientras las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad.
Finalmente, se recordó el uso obligatorio del casco y mantener la distancia prudencial entre vehículos para evitar futuras colisiones.
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