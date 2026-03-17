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Colisión de vehículos frente a la estación de servicio Prebo en Valencia

By Lubin Molero
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Accidente de tránsito en Prebo Valencia
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes, frente a la estación de servicio Prebo, en Valencia. Se trató de una colisión de vehículos en la zona norte de la capital carabobeña.

El incidente ocurrió aproximadamente a las tres de la tarde, específicamente en la intersección diagonal a la estación de servicio de Prebo, involucrando una motocicleta.

Tras el impacto, los organismos de seguridad y servicios de emergencia presentes en el sitio confirmaron que no hubo personas lesionadas durante este evento vial actualmente.

Accidente de tránsito en Prebo Valencia

Efectivos de tránsito terrestre se desplegaron en el lugar para realizar el levantamiento del accidente y restablecer el flujo vehicular en la importante arteria vial. La zona presentó una retención moderada durante las labores de despeje, mientras las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad.

Finalmente, se recordó el uso obligatorio del casco y mantener la distancia prudencial entre vehículos para evitar futuras colisiones.

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