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Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes, frente a la estación de servicio Prebo, en Valencia. Se trató de una colisión de vehículos en la zona norte de la capital carabobeña.

El incidente ocurrió aproximadamente a las tres de la tarde, específicamente en la intersección diagonal a la estación de servicio de Prebo, involucrando una motocicleta.

Tras el impacto, los organismos de seguridad y servicios de emergencia presentes en el sitio confirmaron que no hubo personas lesionadas durante este evento vial actualmente.

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Accidente de tránsito en Prebo Valencia

Efectivos de tránsito terrestre se desplegaron en el lugar para realizar el levantamiento del accidente y restablecer el flujo vehicular en la importante arteria vial. La zona presentó una retención moderada durante las labores de despeje, mientras las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad.

Finalmente, se recordó el uso obligatorio del casco y mantener la distancia prudencial entre vehículos para evitar futuras colisiones.

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