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Este lunes 16 de marzo, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, sostuvo un encuentro con el excelentísimo Embajador de la República Federal de Alemania, Volker Pellet, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia turística. Este contacto potenciará y ampliará las visitas del mercado europeo.

Ambas autoridades abordaron diversas estrategias para consolidar alianzas que permitan atraer inversión, promover destinos y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo del sector. El país caribeño, uno de los más megadiversos del mundo, atrae a turistas que optan por conocer los maravillosos paisajes naturales, variedad gastronómica y la riqueza cultural e histórica.

Venezuela y Alemania cooperación turística

Desde el Gobierno Nacional que lidera la presidenta (E), Delcy Rodríguez, se diseñan planes para que la actividad turística se afiance como uno de los principales motores de la nueva economía nacional y que, junto al sector privado, se enrumbe hacia el mayor crecimiento del producto Venezuela.

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