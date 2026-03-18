Compartir

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, aprehendieron a un presunto microtraficante de droga, durante un procedimiento realizado en la Avenida Sesquicentenario cruce con Aranzazu de la zona sur de la ciudad.

Trascendió que, mediante labores de recorrido preventivo efectuado en la mencionada avenida, efectivos adscritos a la Estación Policial Lomas de Funval, avistaron a un hombre, que se encontraba alterando el orden público, agrediendo verbalmente a los transeúntes y aparentemente bajo efectos psicotrópicos.

Los uniformados rápidamente procedieron a realizar la detención y al realizarle la debida inspección corporal, le incautaron 20 envoltorios de presunta droga denominada “crack”, la cual se presume era destinada para su comercialización en la zona, además de un arma blanca tipo cuchillo.

El detenido al ser verificado por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó amplio prontuario policial por los delitos de posesión ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas, lesiones personales, violencia física, actos lascivo y robo genérico, además se encontraba solicitado.

Asimismo, era señalado como azote de la zona, siendo el caso notificado al Ministerio Público (MP), para su debido proceso legal.

La Policía Municipal de Valencia mantiene activado labores de patrullaje preventivo con el objetivo de contrarrestar incidencias delictivas y brindar seguridad y protección a la colectividad valenciana en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Rescatan con vida a un hombre que cayó de una altura de 250 metros en la ACLG