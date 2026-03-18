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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instruyó este martes coordinar con todas las empresas del sector público las pasantías de las escuelas técnicas. La orden fue dirigida al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, durante la entrega de las instalaciones rehabilitadas de la Escuela Técnica Industrial Luis Razetti.

Rodríguez aseveró que existen muchas empresas del sector público donde los estudiantes pueden aprovechar el entrenamiento para aplicar conocimientos y adquirir experiencia laboral.

La mandataria recordó sus vivencias como pasante y destacó que esta etapa es enriquecedora porque permite recibir un aprendizaje directo desde la realidad cotidiana.

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Pasantías de las Escuelas Técnicas

Así mismo, dio a conocer que se incluirán las pasantías en proyectos comunales y empresas de producción social para fomentar la actividad económica colectiva nacional.

El objetivo es que los jóvenes exploren conocimientos en áreas como administración, turismo, telemática, contabilidad y el sector industrial dentro del ámbito público venezolano. Finalmente, la presidenta instó a los estudiantes a llevar lo aprendido a la práctica para garantizar su futuro empleo como profesionales técnicos del país.

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