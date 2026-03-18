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El Team Béisbol Venezuela alcanzó la gloria eterna este martes tras derrotar 3 carreras por 2 a los Estados Unidos en una final que paralizó al planeta entero hoy.

En un LoanDepot Park que parecía una sucursal del Estadio Universitario, la selección nacional se fajó como los grandes para cobrarle la factura pendiente a los norteamericanos y levantar por primera vez el trofeo al convertirse en: VENEZUELA CAMPEÓN DEL CLÁSICO MUNDIAL.

La pizarra se abrió temprano gracias a la agresividad de nuestros bates. Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr. encendieron la mecha en el tercer inning, permitiendo que Maikel García trajera la primera rayita con un elevado de sacrificio que puso a gozar a todo el país.

El poder criollo no se quedó atrás y en el quinto acto, Wilyer Abreu, la mandó a volar con un jonrón kilométrico por todo el jardín central, silenciando a la barra estadounidense y poniendo el juego chiquitico actualmente.

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Sin embargo, el drama no podía faltar. En la baja del octavo, Bryce Harper conectó un vuelacercas con uno a bordo que apretó las tuercas, pero la respuesta venezolana fue inmediata. En la alta del noveno, Eugenio Suárez se vistió de héroe al conectar un doblete de oro que trajo la carrera de la seguridad en las piernas de Sanoja.

El pitcheo venezolano fue una verdadera cátedra de autoridad. Eduardo Rodríguez inició la ruta con una labor dominante, seguido por un relevo de hierro donde Silvino Bracho y Anthony Vizcaya se encargaron de colgar ceros fundamentales en los momentos de mayor presión del encuentro.

VENEZUELA CAMPEÓN DEL CLÁSICO MUNDIAL

Finalmente, el candado lo puso Doulys Palencia en un noveno inning de infarto, retirando a los bateadores de Estados Unidos para sellar la victoria más importante en la historia de nuestro deporte nacional.

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Venezuela celebra hoy una gesta heroica que demuestra que somos la potencia mundial del béisbol, uniendo a millones de voces en un solo grito de victoria que retumbará por generaciones en cada rincón de nuestra tierra soberana.

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