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Decretan Día de Júbilo Nacional no laborable por el triunfo de Venezuela

By Lubin Molero
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Venezuela Campeón y Día de Jubilo no Laborable
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles dieciocho de marzo como Día de Júbilo no Laborable tras la histórica consagración de Venezuela como Campeón en el Clásico Mundial.

La medida establece que la jornada será no laborable, exceptuando los servicios esenciales, para que la juventud celebre en plazas, parques y canchas del país actualmente.

Rodríguez anunció la decisión luego de que el Team Béisbol Venezuela se consagrara campeón mundial al derrotar a la selección de Estados Unidos en una final épica.

Venezuela Campeón y Día de Jubilo no Laborable

“He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional para que nuestra juventud salga a festejar este triunfo que nos une a todos”

Afirmó la mandataria nacional.

Así mismo, la presidenta encargada convocó a toda la ciudadanía al gran concierto titulado «Venezuela triunfa unida» para celebrar la hazaña deportiva alcanzada por nuestros peloteros.

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