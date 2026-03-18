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La esperada película «Dune» Parte 3 dará un salto temporal de diecisiete años con su primer tráiler y prepara el terreno para una gran guerra final.

El primer avance de la cinta, lanzado este martes, confirma que la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a su conclusión épica próximamente. Con Timothée Chalamet y Zendaya retomando sus papeles, el tráiler muestra una faceta más madura de la pareja que parece estar esperando un bebé actualmente.

El avance presenta la primera aparición de Robert Pattinson como villano cambiaforma y confirma el regreso de Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa.

Tráiler de Dune parte 3

También el español Javier Bardem y Rebecca Ferguson se encontrarán en esta producción, que tiene previsto su estreno mundial para el próximo 18 de diciembre.

La franquicia ha sido un éxito masivo, logrando recaudar cuatrocientos diez millones en la primera entrega y setecientos catorce millones de dólares en la segunda.

Esta versión representa la segunda adaptación cinematográfica de la obra, tras el intento de 1994 que se convirtió en título de culto. Los fanáticos esperan que esta entrega logre consolidar el poder de la Casa Atreides sobre el Imperio en una batalla que definirá el futuro galáctico.

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