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Un sujetó quedó detenido en Caracas por asesinar a un hombre y venderle una moto solicitada. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Pesquisas de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste, esclarecieron el homicidio de Robert Alfonso Pantaleón Macayo (28). Ocurrido en Carapita, sector El Copito, parroquia Antímano, este 15 de marzo, logrando la captura del homicida.

Durante el proceso de investigación se pudo conocer que el detenido, identificado como Yerson José Rondón López (37), apodado El Mono, quien tiene registros por violencia y robo; le había vendido una motocicleta a Robert.

Detenido en Caracas por asesinar a un hombre

La cual se encontraba solicitada, este fue retenido por órganos de seguridad, a quienes les informó que la misma se la había vendido Yerson. Tras el homicida tener conocimiento del procedimiento de investigación que se llevaba, optó por someter a la víctima.

Y luego de una discusión, desenfundó un arma de fuego y le disparó cegándole la vida de manera inmediata. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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