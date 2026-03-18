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Saime se une a la celebración y suspendió actividades de hoy

By Danny Valdiviezo
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Saime se una a la celebración y suspendió actividades

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El Saime se une a la celebración por el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol y anunció hace minutos hoy miércoles 18 de marzo que no estarán laborando el día de hoy. El servicio indicó que todas sus oficinas estarán cerradas.

Esto acatando la orden de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de dar el día de hoy como no laborable esto por la victoria de Venezuela ante Estados Unidos. Fuentes del servicio indicaron que las personas que tenían cita para hoy deberán estar mañana en las oficinas.

Saime se una a la celebración y suspendió actividades

 

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Decretan Día de Júbilo Nacional no laborable por el triunfo de Venezuela

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