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El triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol se celebró por todo lo alto en el estado Carabobo como en toda Venezuela. La instalación de pantallas gigantes en la mayoría de los municipios hizo que las personas vieran el encuentro y luego celebraran en grande.

Caravanas con banderas, los carros nuevamente pintados con el nombre de nuestro país se vieron en la mayoría de las grandes avenidas. En las ciudades como en municipios cercanos estuvieron celebrando.

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Luego del out 27 las personas se lanzaron a las calles a celebrar el triunfo conquistado por los venezolanos contra Estados Unidos. El compartir como la gran fiesta estuvo hasta tempranas horas de hoy.

De hecho, el festejo para algunas personas sigue, teniendo en cuenta que hoy es un día no laborable. Muchos salieron a hacer un recorrido para ver cómo estaban las ciudades y sin duda fue una celebración en grande.

El triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

En la mayoría de los municipios de la Gran Valencia hubo pantallas gigantes, estas fueron anunciadas temprano por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. En donde hubo pantallas hubo una gran nutrida asistencia de fanáticos.

La mayoría de las personas fueron con banderas, camisetas de Venezuela, gorras con el pabellón patrio y celebraron en grande. Sin duda una noche que quedará para la historia por el lauro conquistado en el deporte más querido por los venezolanos como lo es el beisbol.

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El país vivió en grande la gran victoria conquistada con pizarra de 3×2 ante Estados Unidos. Hoy seguirá la celebración, se espera que en horas de la tarde, en avenidas y principales calles de nuestro país.

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Nuestros jugadores dejaron en alto el nombre del país, desde el primer día fue un triunfo luchado. Una sola derrota que fue ante el elenco dominicano, pero luego vinieron tres triunfos consecutivos que los llevaron al campeonato. ¡Viva Venezuela!.

Desde las tres y cuatro de la tarde seguirá la fiesta del triunfo de Venezuela en plazas, parques y sitios de recreación, dijo el Ministerio de Comunicación.

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