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Un trágico accidente de moto en Puerto Cabello dejó dos muertos, el hecho vial ocurrió ayer martes 17 de marzo de 2026 en la estación de servicio Texaco en horas del mediodía. El motorizado iba con su acompañante y al tratar de salir por una isla fueron impactados por un vehículo.

José Ossa Altuve de 42 años quedó con severas lesiones y fue llevado a la emergencia del hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello murió a los pocos minutos del ingreso. Este fue llevado por los Bomberos Municipales de Puerto Cabello al centro de salud.

Trágico accidente de moto en Puerto Cabello dejó dos muertos

Mientras que la dama identificada como Mileidy Josefina Rodríguez Toyo de 46 años murió de manera inmediata en el accidente vehicular. El hombre residía en Morón, municipio Juan José Mora.

En el lugar estuvieron comisiones de los Bomberos Municipales de Puerto Cabello. Funcionarios de la Policía Municipal de Puerto Cabello como del estado Carabobo. El hecho se suma a los ocurridos en nuestra entidad en lo que va de mes.

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Hacemos el llamado a los conductores a transitar con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normativas emanadas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

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