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El pasaje en la Gran Valencia en marzo 2026, sigue siendo uno de los temas en tendencia. Desde el lunes los transportistas hicieron un ajuste en la tarifa tanto el pasaje interno como el externo.

Dentro de los municipios como Valencia, Naguanagua, Los Guayos, San Diego, Libertador se está cobrando la tarifa de 100 bolívares. De los municipios nombrados a Valencia se está cobrando 120 bolívares.

Hoy se pudo conocer que el gobierno nacional oficializó la tarifa urbana en 100 bolívares. Esto ya en Gaceta Oficial número 43.335. El ajuste busca normalizar el servicio tras un paro parcializado y confusiones por cobros en rutas urbanas y suburbanas.

El pasaje en la Gran Valencia en marzo 2026

Los transportistas indicaron que era necesario un ajuste debido al precio de los insumos como cauchos, baterías, arreglo de butacas, cambio de aceite, entre otros. Mientras las personas no estuvieron de acuerdo con el mismo.

En todas las ciudades del país, se hicieron ajustes un poco más altos si son de municipios más alejados hasta las principales ciudades.

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