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Se cumplen 42 años del accidente de los Bomberitos de Valencia, fue aquel 18 de marzo de 1984 cuando el autobús que transportaba a la banda musical tuvo aquel hecho vial. El autobús 27 del transporte Michelena cayó al fondo de la curva.

El bus había salido bien temprano desde el comando ubicado en la zona industrial, todos los domingos había una ruta distinta. Esta vez irían a Los Naranjos, en el bus identificado con los colores blanco y azul sería el transporte de aquel viaje.

Luis Felipe Ruiz, teniente coronel de los bomberos de Valencia estaba a cargo de la banda musical. Ruiz perdió la vida aquel domingo en el vuelco del autobús, al igual que otros integrantes de la banda.

Las personas auxiliaron a los lesionados y los llevaron a centros de salud del estado Carabobo. Personas residentes en la zona sur del Central Tacarigua específicamente en las zonas de Boquerón recuerdan el paso de las ambulancias.

42 años del accidente de los Bomberitos de Valencia

Luego del mediodía en Venezolana de Televisión se dio el extra de aquella triste noticia. Desde esa noche el cuartel bomberil de la avenida Branger de Valencia se convirtió en un salón velatorio. Donde muchas personas asistieron.

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El lunes 19 de marzo, el entonces presidente Jaime Lusinchi decretó duelo nacional por aquella tragedia donde murieron los muchachos de la banda de los bomberos. En ruta a Los Naranjos está el monumento hecho a los fallecidos en el accidente.

Como cada año nos unimos en oración por el descanso eterno de los fallecidos en aquel accidente que enlutó a nuestro estado y al país.

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