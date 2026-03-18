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Esta mañana se pudo conocer que Ernesto Villegas se desvincula del PSUV y se postuló de manera formal como Defensor del Pueblo. El reconocido periodista estaba al frente del Ministerio de la Cultura.

Hoy se pudo conocer que se desvinculó del partido de la tolda roja de igual modo del Movimiento Futuro. Villegas Poljak ha sido uno de los políticos que ha estado en varios cargos gubernamentales.

En la actualidad hay varios nombres que están sonando para asumir tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía General de la República. Cargo que estuvo dirigido por Tarek William Saab durante varios años.

Ernesto Villegas se desvincula del PSUV

Asimismo, Villegas detalló que de resultar electo, ejercerá «a plenitud» las responsabilidades mencionadas en los artículos 280 y 281 de la Constitución.

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